Клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали, когда начнется сезон 2026/27

В среду, 22 апреля, состоялось онлайн-заседание представителей клубов Украинской Премьер-лиги, главной целью которого было определиться с календарем сезона 2026/27.

Были предложены две даты для проведения первых матчей элитного дивизиона – 23 июля и 1 августа. После голосования решением большинства стороны остановились на варианте с первым днем ​​августа.

Клубы, поддержавшие первый вариант (23.07): Кривбасс, Заря, Верес, Эпицентр, Оболонь, Полтава.

Клубы, поддержавшие второй вариант (1.08): Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Металлист 1925, Колос, Карпаты, Кудровка, Рух, Александрия, Динамо.

Новый сезон чемпионата начнется 1 августа. Базовая дата последнего 16-го тура первого круга – 21 декабря.

Второй круг начнется 27 или 28 февраля. Ожидается, что сезон завершится 4 июня. Следующей темой для обсуждения клубов станет утверждение формулы переноса матчей и функционирования УПЛ ТБ.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги сыграно 24 тура, по итогам которых лидирует донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана набрали 54 балла и на три пункта опережают черкасский ЛНЗ, имея одну игру в запасе.

