  4. Клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали, когда начнется сезон 2026/27
22 апреля 2026, 22:22
Решением большинства было принято решение начать чемпионат 1 августа, а не 23 июля

В среду, 22 апреля, состоялось онлайн-заседание представителей клубов Украинской Премьер-лиги, главной целью которого было определиться с календарем сезона 2026/27.

Были предложены две даты для проведения первых матчей элитного дивизиона – 23 июля и 1 августа. После голосования решением большинства стороны остановились на варианте с первым днем ​​августа.

Клубы, поддержавшие первый вариант (23.07): Кривбасс, Заря, Верес, Эпицентр, Оболонь, Полтава.

Клубы, поддержавшие второй вариант (1.08): Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Металлист 1925, Колос, Карпаты, Кудровка, Рух, Александрия, Динамо.

Новый сезон чемпионата начнется 1 августа. Базовая дата последнего 16-го тура первого круга – 21 декабря.

Второй круг начнется 27 или 28 февраля. Ожидается, что сезон завершится 4 июня. Следующей темой для обсуждения клубов станет утверждение формулы переноса матчей и функционирования УПЛ ТБ.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги сыграно 24 тура, по итогам которых лидирует донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана набрали 54 балла и на три пункта опережают черкасский ЛНЗ, имея одну игру в запасе.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 23 16 6 1 54 - 14 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 54
2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51
3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46
4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44
5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44
6 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40
7 Колос Ковалевка 24 9 10 5 22 - 21 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 37
8 Карпаты Львов 24 8 9 7 32 - 26 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 33
9 Заря 23 8 8 7 32 - 30 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21
14 Рух Львов 24 6 2 16 17 - 39 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 24 2 5 17 20 - 61 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 11
Полная таблица

Бартулович выступил с заявлением после фиаско в матче с Черниговом
В Чернигове обратились к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Динамо вышло с заявлением после сенсации в полуфинале Кубка Украины
