Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Известный тренер хочет тренировать команду
Журналист Дмитрий Шпирко сообщил, что бывший главный тренер Мирон Маркевич готов вновь возглавить сборную Украины.
«Маркевич очень хочет вернуться в сборную. Он хочет снова работать там. Чувствует некую недосказанность в этой должности. Он чувствует, что готов к этой работе. Его тренерская карьера еще не завершена», – отметил журналист.
Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты», которые он покинул в 2024 году. Маркевич уже тренировал сборную в 2010 году, но провел только 4 матча – три победы и одна ничья.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера
Вингер киевлян поздравил команду из Чернигова
Федерація з кишеньковим президентом Шевченко - продовжує знищувати збірну Україну...(((((((
Тупо немає більше слів...(((