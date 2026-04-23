  4. Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
23 апреля 2026, 21:27
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины

Известный тренер хочет тренировать команду

УАФ. Мирон Маркевич

Журналист Дмитрий Шпирко сообщил, что бывший главный тренер Мирон Маркевич готов вновь возглавить сборную Украины.

«Маркевич очень хочет вернуться в сборную. Он хочет снова работать там. Чувствует некую недосказанность в этой должности. Он чувствует, что готов к этой работе. Его тренерская карьера еще не завершена», – отметил журналист.

Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты», которые он покинул в 2024 году. Маркевич уже тренировал сборную в 2010 году, но провел только 4 матча – три победы и одна ничья.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.

Клуб Ла Лиги избрал замену экс-коучу Барселоны. Это финалист ЛЧ
«Ему или Джулии Робертс». Мбаппе выбрал нового коуча Реала: реакция Арбелоа
Хаос в Челси. В клубе нет даже списка претендентов на должность тренера
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 10:14 9
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва

ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера

Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер
Футбол | 23 апреля 2026, 20:47 0
Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер
Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер

Вингер киевлян поздравил команду из Чернигова

Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Теннис | 23.04.2026, 17:20
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 22:22
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23.04.2026, 04:22
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Хочет получать бонусы от натурализации кротовских браузил. Больще от него толку не будет от слова совсем
Жахлива новина...
 Федерація з кишеньковим президентом Шевченко - продовжує знищувати збірну Україну...(((((((
 Тупо немає більше слів...(((
Як на мене, йому потрібно надати шанс, досвід, майстерність й недосказанність...
Популярные новости
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 230
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
