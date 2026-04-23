Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины

Журналист Дмитрий Шпирко сообщил, что бывший главный тренер Мирон Маркевич готов вновь возглавить сборную Украины.

«Маркевич очень хочет вернуться в сборную. Он хочет снова работать там. Чувствует некую недосказанность в этой должности. Он чувствует, что готов к этой работе. Его тренерская карьера еще не завершена», – отметил журналист.

Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты», которые он покинул в 2024 году. Маркевич уже тренировал сборную в 2010 году, но провел только 4 матча – три победы и одна ничья.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.