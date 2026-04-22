Александра Олейникова – Симона Вальтерт. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

22 апреля, в рамках первого круга престижного турнира в Мадриде, между собой сыграет Александра Олейникова (WTA 70) – Симона Вальтерт (WTA 97).

Поединок начнется не ранее 18:15 по Киеву.

Александра Олейникова

Украинская спортсменка показывает серьезный прогресс, который начался с прошлого года, когда удалось выиграть четыре турнира ITF и три челленджера. В этом году у Олейниковой нет титул, но она играет на турнирах выше уровнем. Спортсменка хорошо выступила в Клуж-Напока, а это серия WTA, где дошла до полуфинала, также был финал челленджера в Турции и поражение от землячки Калининой.

В этом году у спортсменки 10 побед при шести поражениях, но главное, что удалось подняться в рейтинге на 26 позиций. По украинке видно, что она играет уверенно, набираясь опыта на турнирах высокого уровня.

Симона Вальтерт

Швейцарская спортсменка давно в туре, ей 25 лет, однако, большой известности и достижений у нее нет. Текущий сезон Вальтерт проводит не лучшим образом, на ее счету 10 побед, при 11 поражениях, в рейтинге она спустилась на десять позиций. Теннисистка даже пережила серию из шести поражений кряду в этом году.

В Мадриде пришлось начать с квалификации, где в первом матче удалось пройти гречанку Папамихаил – 7:5, 6:3. Меньше проблем было в матче против чешки Салковой – 6:0, 6:2. Прорыва от теннисистки я не жду, но на грунте она точно выступает лучше, чем на харде.

Личные встречи

В очных противостояниях счет равный – 1:1, оба матча прошли в упорной борьбе и завершались в трех сетах, также стоит отметить, что предыдущие встречи тоже состоялись на грунте.

Прогноз

Небольшим фаворитом в этой паре считается Олейникова, она выше в рейтинге, да и сезон проводит лучше соперницы. Швейцарка уже почувствовала вкус побед, благодаря успешной игре в квалификации.

Я здесь солидарен с букмекерами, шансы украинки на успех выглядят предпочтительнее, поставлю на ее победу за 1.91.