  4. Ребров выступил с заявлением после увольнения из сборной Украины
Ребров выступил с заявлением после увольнения из сборной Украины

Сергей пожелал успехов национальной команде

УАФ. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров прокомментировал свою отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины по футболу:

«Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную на протяжении последних трех лет.

Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия в течение этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность.

Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

Яремчук обратился к Реброву, который покинул сборную Украины
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Источник: УАФ может назначить сенсационного тренера в сборную
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 22 апреля 2026, 13:01 18
Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/64 финала состоится 22 апреля в 13:30 по Киеву

В Реале хотят попрощаться с футболистом. Им очень разочарованы
Футбол | 22 апреля 2026, 17:28 0
В Реале хотят попрощаться с футболистом. Им очень разочарованы
В Реале хотят попрощаться с футболистом. Им очень разочарованы

Рауль Асенсио может покинуть Мадрид

В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 13:41
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22.04.2026, 07:52
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Двічі пох
Ответить
+4
Серьожа, віриш? Нам пох!
Ответить
+4
Сильний гравець і ніякий тренер, на жаль...
Ответить
0
Невже дива ще трапляються!?
Як це він відійшов від корита. 
Ответить
-1
Популярные новости
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 7
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Бокс
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
21.04.2026, 17:24 8
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
21.04.2026, 06:23 27
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
