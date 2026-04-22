Ребров выступил с заявлением после увольнения из сборной Украины
Сергей пожелал успехов национальной команде
Украинский специалист Сергей Ребров прокомментировал свою отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины по футболу:
«Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную на протяжении последних трех лет.
Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия в течение этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность.
Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем».
Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
