Ребров выступил с заявлением после увольнения из сборной Украины

Украинский специалист Сергей Ребров прокомментировал свою отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины по футболу:

«Для меня было большой честью возглавлять национальную сборную на протяжении последних трех лет.

Вместе с игроками и тренерским штабом мы пережили много положительных и отрицательных моментов и эмоций. Я благодарен каждому из них за их усилия в течение этого времени и УАФ за доверие, предоставив мне эту возможность.

Перед любым следующим этапом в своей карьере хочу искренне пожелать дальнейших успехов и новых достижений нашей сборной в будущем».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.