Сабо рассекретил, что будет делать Ребров после увольнения из сборной
Бывший тренер «Динамо» уверен, что Ребров продолжит тренерскую карьеру
Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, чем займется Сергей Ребров после ухода из сборной Украины.
«Ребров отдохнет месяц, а потом возьмет какую-нибудь команду. Я думаю, приглашения у него есть. Давайте подождем, что будет дальше», – заявил Сабо
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
