Сабо рассекретил, что будет делать Ребров после увольнения из сборной

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, чем займется Сергей Ребров после ухода из сборной Украины.

«Ребров отдохнет месяц, а потом возьмет какую-нибудь команду. Я думаю, приглашения у него есть. Давайте подождем, что будет дальше», – заявил Сабо

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».