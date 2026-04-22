ФОТО. Жена Зинченко эпично потроллила своего мужа
Влада Зинченко подметила одну деталь
Футболист «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко поделился совместным фото с известными нападающими – Эдином Джеко и Марко Арнаутовичем.
Снимок был сделан в тренажерном зале, где игроки пересеклись во время тренировочного процесса. К ним также присоединились знакомые, а сам кадр быстро разошелся по соцсетям.
Однако наибольшее внимание привлекла реакция жены футболиста – Влады Зинченко. Она с иронией прокомментировала фото, пошутив над позой Зинченко:
«На колоночку стал – грамотно, Сань))) С ними тебе только так фотографироваться можно», – написала Влада.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты оценили юмор и активно отреагировали в комментариях, поддержав шутку жены игрока.
Зинченко регулярно делится моментами из жизни вне поля, а такие публикации только добавляют настроения его подписчикам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение
Хавбек может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»