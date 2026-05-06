Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает Мирона Маркевича идеальным кандидатом на пост тренера сборной Украины и отметил, что в команду не нужно брать молодого тренера.

«Я еще год назад говорил, что в сборную нужен Маркевич. Для первой команды не нужно брать молодых тренеров – нужен человек с опытом, который знает, что он делает. Кроме Мирона Маркевича таких кандидатов больше нет», – подчеркнул Сабо.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.