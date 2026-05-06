  4. Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06 мая 2026, 08:42 |
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»

Бывший наставник киевлян против молодых специалистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает Мирона Маркевича идеальным кандидатом на пост тренера сборной Украины и отметил, что в команду не нужно брать молодого тренера.

«Я еще год назад говорил, что в сборную нужен Маркевич. Для первой команды не нужно брать молодых тренеров – нужен человек с опытом, который знает, что он делает. Кроме Мирона Маркевича таких кандидатов больше нет», – подчеркнул Сабо.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт 24
Тоді логічно призначити тренером збірної Блохіна тому, що тільки йому вдалося зліпити команду, яка за відверто поганої гри, добилася найкращого результату в своїй історії.
Та вже дійшло до того, що гравці самі вибирають собі тренера!  Якщо не сподобається - переоберуть... Докотились...
Ёжик и Мирон при назначении последнего тренером сборной кормились бы с одной руки. Ахметовской. Не срослось...
