Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не вижу его тренером сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
05 мая 2026, 23:48 |
976
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не вижу его тренером сборной Украины»

Тренер только из числа украинских специалистов

05 мая 2026, 23:48 |
976
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не вижу его тренером сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный не видит иностранного тренера на посту наставника сборной Украины.

«Вижу ли я иностранного тренера в сборной? Нет. Только украинского и авторитетного. Иностранный специалист должен быть сильным психологом и проанализировать все ситуации, происходящие в украинском футболе во время войны. Отечественный наставник лучше приспособлен к нынешним реалиям, он лучше знает возможности игроков и их психику.

Иностранцу понадобится время на адаптацию, а при негативном результате всегда найдется причина неудач. Украинский тренер имеет мало возможностей для построения той команды, которую он хотел бы видеть. Тот же Ребров, уверен, хотел создать более сыгранный и агрессивный коллектив, но времени, опять же, учитывая наши реалии, для этого было недостаточно.

Футболистов нужно очень хорошо изучить. С виду кажется, что у нас сильные игроки, а на поле часто бывает так, что их возможности переоцениваются. Сейчас идет адаптация такого молодого нападающего, как Матвей Пономаренко, думаю, скоро появится и Александр Пищур, возможно, Артем Степанов. А еще есть Роман Яремчук, Владислав Ванат, Артем Довбик. Поэтому в линии атаки может быть очень сильная конкуренция. И обо всем этом иностранцу нужно будет рассказывать, а на это нужно время. Наш тренер лучше знает возможности этих игроков. Время поджимает, уже в сентябре старт Лиги наций, где нас ждут сильные соперники в лице Венгрии, Грузии и Северной Ирландии», – сказал Кварцяный.

По теме:
Фабрицио Романо рассказал, связывались ли в Челси с Хави
Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера – источник
Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 07:06 6
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко

Святослав продолжает «подрывать» социальные сети

Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Теннис | 05 мая 2026, 17:02 15
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме

Дарья в трех сетах уступила Ноэми Базилетти в решающем поединке квалификации

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 05.05.2026, 22:08
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Футбол | 05.05.2026, 07:08
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 16
Футбол
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 12
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 11
Снукер
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
04.05.2026, 12:10 15
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 44
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем