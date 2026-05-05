Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не вижу его тренером сборной Украины»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный не видит иностранного тренера на посту наставника сборной Украины.

«Вижу ли я иностранного тренера в сборной? Нет. Только украинского и авторитетного. Иностранный специалист должен быть сильным психологом и проанализировать все ситуации, происходящие в украинском футболе во время войны. Отечественный наставник лучше приспособлен к нынешним реалиям, он лучше знает возможности игроков и их психику.

Иностранцу понадобится время на адаптацию, а при негативном результате всегда найдется причина неудач. Украинский тренер имеет мало возможностей для построения той команды, которую он хотел бы видеть. Тот же Ребров, уверен, хотел создать более сыгранный и агрессивный коллектив, но времени, опять же, учитывая наши реалии, для этого было недостаточно.

Футболистов нужно очень хорошо изучить. С виду кажется, что у нас сильные игроки, а на поле часто бывает так, что их возможности переоцениваются. Сейчас идет адаптация такого молодого нападающего, как Матвей Пономаренко, думаю, скоро появится и Александр Пищур, возможно, Артем Степанов. А еще есть Роман Яремчук, Владислав Ванат, Артем Довбик. Поэтому в линии атаки может быть очень сильная конкуренция. И обо всем этом иностранцу нужно будет рассказывать, а на это нужно время. Наш тренер лучше знает возможности этих игроков. Время поджимает, уже в сентябре старт Лиги наций, где нас ждут сильные соперники в лице Венгрии, Грузии и Северной Ирландии», – сказал Кварцяный.