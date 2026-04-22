Где смотреть полуфинал Кубка Украины Металлист 1925 – Чернигов
Поединок состоится 22 апреля в 18:00 о киевскому времени
В среду, 22 апреля, состоится полуфинал Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Чернигов».
Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Начало поединка запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Победитель полуфинального противостояния в финале встретится с киевским «Динамо».
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
