Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное – чтобы у него все получилось в сборной Украины»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал увольнение главного тренера Сергея Реброва, а также поделился мнением о новом наставнике «сине-желтых»:

– Сергей Ребров официально покинул сборную Украины. Ожидали ли вы такого решения или, возможно, это стоило сделать раньше?

– Раньше никак, нужно было все равно доработать. То, что он не выполнил задание и покинул должность – это нормально. Работа считается невыполненной, ведь сборная не вышла на чемпионат мира.

– Как вообще оцените работу Реброва в сборной Украины?

– Никак. И я думаю, что не только я так оцениваю. Если задача не была выполнена – любой тренер должен считать свою работу проваленной, как и контракт. Можно просто сказать: УАФ не угадала с тренером.

– Кто, по вашему мнению, должен стать следующим тренером сборной Украины?

– Я никого не буду рекомендовать. Пусть принимает решение Шевченко или консилиум УАФ, они за это получают зарплату. Мне без разницы, кого сделают тренером. Главное – чтобы у него все получилось в сборной Украины.

Хотя я не уверен, потому что футболисты у нас очень слабого уровня. В СМИ часто пишут: «Большинство наших игроков выступают за границей». А в каких клубах выступают и как именно играют? Вот это главный вопрос! – подытожил Леоненко.