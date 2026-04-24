Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное – чтобы у него все получилось в сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
24 апреля 2026, 12:21 |
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Главное – чтобы у него все получилось в сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал увольнение главного тренера Сергея Реброва, а также поделился мнением о новом наставнике «сине-желтых»:

– Сергей Ребров официально покинул сборную Украины. Ожидали ли вы такого решения или, возможно, это стоило сделать раньше?

– Раньше никак, нужно было все равно доработать. То, что он не выполнил задание и покинул должность – это нормально. Работа считается невыполненной, ведь сборная не вышла на чемпионат мира.

– Как вообще оцените работу Реброва в сборной Украины?

– Никак. И я думаю, что не только я так оцениваю. Если задача не была выполнена – любой тренер должен считать свою работу проваленной, как и контракт. Можно просто сказать: УАФ не угадала с тренером.

– Кто, по вашему мнению, должен стать следующим тренером сборной Украины?

– Я никого не буду рекомендовать. Пусть принимает решение Шевченко или консилиум УАФ, они за это получают зарплату. Мне без разницы, кого сделают тренером. Главное – чтобы у него все получилось в сборной Украины.

Хотя я не уверен, потому что футболисты у нас очень слабого уровня. В СМИ часто пишут: «Большинство наших игроков выступают за границей». А в каких клубах выступают и как именно играют? Вот это главный вопрос! – подытожил Леоненко.

сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Сергей Ребров Виктор Леоненко отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як ви оцінюєте роботу Реброва - ніяк 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем