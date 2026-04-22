22 апреля 2026, 14:03 | Обновлено 22 апреля 2026, 14:38
Экс-игрок Десны объяснил, почему Металлист 1925 обыграет Чернигов

В полуфинале Кубка Украины обойдется без сенсации

Бывший защитник, а затем тренер «Десны» Вадим Мельник эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы еще одной команды из этого региона, «Чернигова», в полуфинале Кубка Украины с «Металлистом 1925», который состоится 22 апреля в Житомире.

«Буду болеть за «Чернигов», мне импонирует игра этой команды из Первой лиги, которая делает ставку на открытый футбол.

Тем не менее, при всем уважении к руководству ФК «Чернигов», которое позаботилось, чтобы в эти трудные времена футбол не исчез с карты города, сегодня подопечным Валерия Черного будет трудно составить конкуренцию «Металлисту 1925». Харьковчане не только имеют самую крепкую оборону в УПЛ, креативны в атаке, но и главное, что голодны до больших побед.

Завоевание Кубка Украины стало бы первой яркой страницей в клубной истории. Поэтому дело до серии послематчевых пенальти не дойдет, слобожанцы выиграют в основное время – 2:0».

Андрей Писаренко
