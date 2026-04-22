  4. Пономаренко открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины
22 апреля 2026, 13:20 |
109
0

Пономаренко открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины

Динамовцы 9 раз «выстреливали» дуплетом на этой стадии

22 апреля 2026, 13:20 |
109
0
Пономаренко открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

20-летний форвард динамовцев Матвей Пономаренко, поставив два автографа в воротах «Буковины», открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины. 9 раз «выстреливали» дуплетом на этой стадии игроки «Динамо», 5 – «Шахтера», 2 – «Днепра», по 1 – «Волыни», «Ворсклы», «Севастополя», «Таврии» и ЦСКА.

К слову, второй гол Пономаренко в матче с «Буковиной» стал для него 15-м в динамовских рядах. 12 мячей Матвей забил за бело-синих в чемпионатах Украины, 2 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли в Динамо в полуфиналах Кубка Украины

Дата

Игрок

Соперник

Минуты

Счет

1.

28.04.1999

Сергей РЕБРОВ

Звезда (г)

23’, 40’

5:1

2.

28.04.1999

Александр ХАЦКЕВИЧ

Звезда (г)

67’, 85’

5:1

3.

10.05.2000

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург З (д)

66’, 82’

6:1

4.

10.05.2000

Максим ШАЦКИХ

Металлург З (д)

18’, 89’

6:1

5.

07.05.2014

Денис ГАРМАШ

Черноморец (д)

26’, 40’

4:0

6.

20.05.2015

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

Олимпик (д)

4’, 53’

4:1

7.

17.06.2020

Миккель ДУЭЛУНН

Минай (г)

9’, 39’

2:0

8.

23.04.2025

Назар ВОЛОШИН

Буковина (г)

56’, 63’

4:1

9.

21.04.2026

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Буковина (г)

23’, 82’

3:0
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21 апреля 2026, 20:49 3
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

