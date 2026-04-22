Пономаренко открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины
Динамовцы 9 раз «выстреливали» дуплетом на этой стадии
20-летний форвард динамовцев Матвей Пономаренко, поставив два автографа в воротах «Буковины», открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины. 9 раз «выстреливали» дуплетом на этой стадии игроки «Динамо», 5 – «Шахтера», 2 – «Днепра», по 1 – «Волыни», «Ворсклы», «Севастополя», «Таврии» и ЦСКА.
К слову, второй гол Пономаренко в матче с «Буковиной» стал для него 15-м в динамовских рядах. 12 мячей Матвей забил за бело-синих в чемпионатах Украины, 2 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все дубли в Динамо в полуфиналах Кубка Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
1.
|
28.04.1999
|
Сергей РЕБРОВ
|
Звезда (г)
|
23’, 40’
|
5:1
|
2.
|
28.04.1999
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Звезда (г)
|
67’, 85’
|
5:1
|
3.
|
10.05.2000
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург З (д)
|
66’, 82’
|
6:1
|
4.
|
10.05.2000
|
Максим ШАЦКИХ
|
Металлург З (д)
|
18’, 89’
|
6:1
|
5.
|
07.05.2014
|
Денис ГАРМАШ
|
Черноморец (д)
|
26’, 40’
|
4:0
|
6.
|
20.05.2015
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ
|
Олимпик (д)
|
4’, 53’
|
4:1
|
7.
|
17.06.2020
|
Миккель ДУЭЛУНН
|
Минай (г)
|
9’, 39’
|
2:0
|
8.
|
23.04.2025
|
Назар ВОЛОШИН
|
Буковина (г)
|
56’, 63’
|
4:1
|
9.
|
21.04.2026
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Буковина (г)
|
23’, 82’
|
3:0
