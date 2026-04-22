Пономаренко открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины

20-летний форвард динамовцев Матвей Пономаренко, поставив два автографа в воротах «Буковины», открыл счет третьему десятку дублей в полуфиналах Кубка Украины. 9 раз «выстреливали» дуплетом на этой стадии игроки «Динамо», 5 – «Шахтера», 2 – «Днепра», по 1 – «Волыни», «Ворсклы», «Севастополя», «Таврии» и ЦСКА.

К слову, второй гол Пономаренко в матче с «Буковиной» стал для него 15-м в динамовских рядах. 12 мячей Матвей забил за бело-синих в чемпионатах Украины, 2 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли в Динамо в полуфиналах Кубка Украины