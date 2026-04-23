Жирона покупает пятого украинца. Наши игроки – приоритет для клуба
Новичком станет Пищур
Испанский ресурс AS подтвердил информацию о том, что с лета форвард Александр Пищур пополнит состав Жироны, а сумма трансфера составит 1 миллион евро.
Сообщается, что спортивный директор клуба Кике Карсель ранее сделал скаутинг за украинскими игроками одним из приоритетов своей трансферной политики.
Пищур станет пятым украинцем в Жироне после Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова.
Как отмечают журналисты, пока только Крапивцов не сумел оправдать ожиданий, но у молодого вратаря еще есть время.
Тупа статєйка..