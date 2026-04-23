Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона покупает пятого украинца. Наши игроки – приоритет для клуба
Испания
23 апреля 2026, 16:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 17:31
1573
1

Жирона покупает пятого украинца. Наши игроки – приоритет для клуба

Новичком станет Пищур

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Испанский ресурс AS подтвердил информацию о том, что с лета форвард Александр Пищур пополнит состав Жироны, а сумма трансфера составит 1 миллион евро.

Сообщается, что спортивный директор клуба Кике Карсель ранее сделал скаутинг за украинскими игроками одним из приоритетов своей трансферной политики.

Пищур станет пятым украинцем в Жироне после Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова.

Как отмечают журналисты, пока только Крапивцов не сумел оправдать ожиданий, но у молодого вратаря еще есть время.

Жирона Александр Пищур-младший Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І хто це?
Тупа статєйка..
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем