Жирона покупает пятого украинца. Наши игроки – приоритет для клуба

Испанский ресурс AS подтвердил информацию о том, что с лета форвард Александр Пищур пополнит состав Жироны, а сумма трансфера составит 1 миллион евро.

Сообщается, что спортивный директор клуба Кике Карсель ранее сделал скаутинг за украинскими игроками одним из приоритетов своей трансферной политики.

Пищур станет пятым украинцем в Жироне после Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова.

Как отмечают журналисты, пока только Крапивцов не сумел оправдать ожиданий, но у молодого вратаря еще есть время.