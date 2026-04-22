«Это будет плевок в лицо». Известный юрист – об отставке Реброва

Бывший и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины и известный юрист Евгений Пронин прокомментировал отставку главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.

И если по итогам всего контрактного цикла не будет открытой отчетной пресс-конференции с анализом результатов работы штаба, ответами на логичные вопросы и личным присутствием Реброва – это будет плевок в лицо всем болельщикам украинского футбола.

У этого штаба были зарплаты не три копейки, и в такое сложное для страны время я мог бы возглавить сборную и про*бать отбор на ЧМ, а деньги бы на дроны отправил.

Сборная – это же не закрытый клуб, это главная команда страны и спортивное достояние всей страны. После такого этапа работы общество и футбольное сообщество имеют право услышать итоги: что удалось, что нет, какие были ошибки и кто берет за них ответственность. Это вопрос уважения к людям, которые живут этой командой».