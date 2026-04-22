Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
«Это будет плевок в лицо». Известный юрист – об отставке Реброва

Евгений Пронин прокомментировал увольнение главного тренера сборной Украины

22 апреля 2026, 14:52 |
УАФ. Сергей Ребров

Бывший и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины и известный юрист Евгений Пронин прокомментировал отставку главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.

И если по итогам всего контрактного цикла не будет открытой отчетной пресс-конференции с анализом результатов работы штаба, ответами на логичные вопросы и личным присутствием Реброва – это будет плевок в лицо всем болельщикам украинского футбола.

У этого штаба были зарплаты не три копейки, и в такое сложное для страны время я мог бы возглавить сборную и про*бать отбор на ЧМ, а деньги бы на дроны отправил.

Сборная – это же не закрытый клуб, это главная команда страны и спортивное достояние всей страны. После такого этапа работы общество и футбольное сообщество имеют право услышать итоги: что удалось, что нет, какие были ошибки и кто берет за них ответственность. Это вопрос уважения к людям, которые живут этой командой».

По теме:
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Евгений Пронин Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Футбол | 22 апреля 2026, 06:58 8
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо

Черновицкий клуб уступил со счётом 0:3

Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22 апреля 2026, 10:09 13
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Улисс Ламас жестко раскритиковал украинского защитника

Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Футбол | 22.04.2026, 14:20
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21.04.2026, 17:24
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22.04.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Популярные новости
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 14
Футбол
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 10
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 12
Футбол
