  Источник: в УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
22 апреля 2026, 11:32 | Обновлено 22 апреля 2026, 12:18
Источник: в УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной

Команду может возглавить Мирон Маркевич

УАФ. Мирон Маркевич

Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины по футболу.

Как отмечает источник, главную команду страны может уже в скором времени возглавить 75-летний Мирон Маркевич.

Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты», которые он покинул в 2024 году. Маркевич уже тренировал сборную в 2010 году, но провел только 4 матча – три победы и одна ничья.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.

А джерело назвати віра не дозволяє? Чергове проплачене вкидання задля піару Маркевича і тиску на УАФ. Мирон дуже полюбляє гроші і тому Ахмєт дуже хоче і через своїх людей лобіює його призначення аби потім той натуралізував бразильців шахтаря. Подивіться на масову купівлю шахтарем осіб з пляжів Копакабани, думаєте це так просто робиться знаючи про ліміт на легіонерів в УПЛ?!
Сборная Украины уже давно стала ширмой и площадкой для удовлетворения личных целей ахметки. Пока он жив - сборная будет падать по наклонной плоскости. И никак иначе
