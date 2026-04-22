Источник: в УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Команду может возглавить Мирон Маркевич
Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины по футболу.
Как отмечает источник, главную команду страны может уже в скором времени возглавить 75-летний Мирон Маркевич.
Последним местом работы Мирона Богдановича были львовские «Карпаты», которые он покинул в 2024 году. Маркевич уже тренировал сборную в 2010 году, но провел только 4 матча – три победы и одна ничья.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.
