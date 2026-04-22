22 апреля 2026, 10:29 | Обновлено 22 апреля 2026, 10:33
Дарья Снигур – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/64 финала состоится 22 апреля в 13:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 апреля, свою встречу в первом круге теннисного турнира в Мадриде проведут Дарья Снигур (WTA 98) и Дарья Касаткина (WTA 75).

Поединок начнется 22 апреля в 13:30 по Киеву.

Дарья Снигур

Украинская теннисистка проводит хороший сезон, она выиграла два турнира, хотя они были и невысокого уровня, речь идет о челленджере в Португалии, а также турнире ITF в Словении. В общей сложности Снигур одержала 26 побед в 23 встречах. Удачным был и турнир WTA в Клуж-Напока, где удалось дойти до полуфинала.

В Мадриде спортсменка начала с квалификации, где сначала обыграла бразильянку Леме Да Силва – 7:5, 6:1, в потом справилась с бельгийкой Вадвевинкел – 7:6, 6:4. Есть существенный прогресс в рейтинге, с начала сезона теннисистка поднялась на 55 позиций, что позволило пробиться в топ-100. Теперь Снигур получила возможность проявить себя на турнире высокого уровня.

Дарья Касаткина

Не так давно Касаткина перестала быть «нейтралкой», взяв гражданство Австралии, причем это не способ обойти ограничения, спортсменка давно к этому шла. Свой потенциал теннисистка так и не раскрыла в полной мере, хоть и подавала большие надежды.

Касаткиной сейчас 28 лет, она не самый стабильный середняк, а раньше входила в первую десятку. Со старта сезона спортсменка потеряла 38 позиций, что свидетельствует о слабой форме. В этом году теннисистка одержала всего 4 победы в 10 матчах, неплохо австралийка смотрелась в Дохе, там она дошла до третьего круга, где уступила в трех сетах Иге Свентек.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, а в первом их матче, Касаткина ожидаемо котируется фаворитом. С котировками можно согласиться, все-таки в плане опыта украинка точно уступает.

Может получиться интересная игра, так как Снигур выдает хороший сезон и способна навязать борьбу. Ожидаю сложного и непредсказуемого матча, в котором ставлю на тотал больше 20,5 геймов.

Даниил Агарков
