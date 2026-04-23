  Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы тоже так себя повел – взорвался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы тоже так себя повел – взорвался»

Тренер – о голе Пономаренко в матче против «Буковины»

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на первый гол Матвея Пономаренко в кубковом матче «Буковина» – «Динамо» (0:3).

– Много эмоций у представителей «Буковины» вызвал первый гол «Динамо» в исполнении Пономаренко. Шищенко и его подопечные апеллировали к тому, что киевляне не остановили игру, когда Андрей Бусько оказался на газоне. Я не заметил в том эпизоде явного пренебрежения правилами честной игры. Каково ваше мнение по поводу этой ситуации?

– Из того, что я видел по трансляции, Бусько упал на поле, когда мяч был у «Буковины». Игроки черновицкой команды сами должны были выбить мяч, а не ждать, когда «Динамо» выйдет в атаку и забьет.

А то, что тренер «Буковины» [Сергей Шищенко] начал спорить, это эмоции. Возможно, на его месте я бы поступил так же – взорвался (улыбается). Но еще раз скажу, что мяч был у «Буковины», они должны были его выбить – вот и все.

Мирон Маркевич Динамо Киев Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
