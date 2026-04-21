ВИДЕО. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги

Во вторник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Бетисом». Поединок проходит на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».

На 7-й минуте встречи украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков отличился забитым мячом и открыл счет матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 28 матчей в составе «Жироны», 7 забитых мячей и 4 голевые передачи.

