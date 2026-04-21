Испания21 апреля 2026, 22:44 |
ВИДЕО. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги
Украинец отличился в воротах Бетиса на 7-й минуте игры
Во вторник, 21 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Бетисом». Поединок проходит на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».
На 7-й минуте встречи украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков отличился забитым мячом и открыл счет матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 28 матчей в составе «Жироны», 7 забитых мячей и 4 голевые передачи.
