  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Было немного необычно играть»
21 апреля 2026, 22:53 |
362
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Было немного необычно играть»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Буковиной»

21 апреля 2026, 22:53 |
362
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Было немного необычно играть»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над черновицкой «Буковиной» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

— Какие эмоции вы испытываете после уверенной победы и выхода в финал Кубка Украины?

— Положительные, конечно. Победили 3:0. Очень рады, что вышли в финал. Получилась хорошая, типично кубковая игра, было много моментов и у нас, и у соперника.

Атмосфера тоже запомнится?

— Однозначно. Очень благодарны болельщикам за прекрасную атмосферу на стадионе. Было даже немного непривычно играть, ведь не каждая игра проходит при таком количестве зрителей, с такой поддержкой. Такие матчи надолго остаются в памяти.

— «Буковина» — команда, которая до этого матча еще не проигрывала. Они вас удивили?

— Посмотрим, какой будет эта команда в следующем году, они досрочно вышли в Премьер-лигу, так что еще сыграем с ними. А сейчас мы победили и шагаем в финал.

— Сегодня много спасал Руслан Нещерет. Что-то говорили ему по этому поводу в раздевалке?

— Да, Руслан провел великолепный матч, много выручал, подстраховывал. Очень сильная игра с его стороны.

— А в атаке Волошин с Пономаренко хорошо сыграли, реализовав свои моменты?

— Однозначно. Сзади вратарь нас выручал, а впереди ребята реализовали свои моменты, поэтому все сложилось хорошо.

— Завтра второй полуфинал, где определится ваш соперник. Будете смотреть матч?

— Пусть победит сильнейший.

— Ваш следующий матч против «Кривбасса», уже сосредоточились на нем?

— Да, конечно. Будем готовиться к следующей игре чемпионата. Она важна, поэтому уже в ближайшее время будем восстанавливаться и настраиваться.

Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
