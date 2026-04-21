Константин ВИВЧАРЕНКО: «Было немного необычно играть»
Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Буковиной»
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над черновицкой «Буковиной» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.
— Какие эмоции вы испытываете после уверенной победы и выхода в финал Кубка Украины?
— Положительные, конечно. Победили 3:0. Очень рады, что вышли в финал. Получилась хорошая, типично кубковая игра, было много моментов и у нас, и у соперника.
— Атмосфера тоже запомнится?
— Однозначно. Очень благодарны болельщикам за прекрасную атмосферу на стадионе. Было даже немного непривычно играть, ведь не каждая игра проходит при таком количестве зрителей, с такой поддержкой. Такие матчи надолго остаются в памяти.
— «Буковина» — команда, которая до этого матча еще не проигрывала. Они вас удивили?
— Посмотрим, какой будет эта команда в следующем году, они досрочно вышли в Премьер-лигу, так что еще сыграем с ними. А сейчас мы победили и шагаем в финал.
— Сегодня много спасал Руслан Нещерет. Что-то говорили ему по этому поводу в раздевалке?
— Да, Руслан провел великолепный матч, много выручал, подстраховывал. Очень сильная игра с его стороны.
— А в атаке Волошин с Пономаренко хорошо сыграли, реализовав свои моменты?
— Однозначно. Сзади вратарь нас выручал, а впереди ребята реализовали свои моменты, поэтому все сложилось хорошо.
— Завтра второй полуфинал, где определится ваш соперник. Будете смотреть матч?
— Пусть победит сильнейший.
— Ваш следующий матч против «Кривбасса», уже сосредоточились на нем?
— Да, конечно. Будем готовиться к следующей игре чемпионата. Она важна, поэтому уже в ближайшее время будем восстанавливаться и настраиваться.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
