  4. «Он был на высоте». В Англии расхвалили игру Миколенко в дерби с Ливерпулем
Англия
21 апреля 2026, 22:27 |
Джеймс Баркер дал оценку действиям украинского защитника

Журналист Goodison News Джеймс Баркер высоко оценил игру украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в матче 33-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2).

«Джейк О’Брайен и Виталий Миколенко показали хорошую игру в матче с «Ливерпулем», что, вероятно, повысило их шансы на сохранение места в составе «Эвертона». Украинец действительно был на высоте, совершив 12 оборонительных действий — он осуществил три успешных подката из четырех попыток и сделал шесть выносов, как сообщает Sofascore.

Его также ни разу не обошли в дриблинге, он выиграл пять из шести противостояний на земле и единственную свою воздушную дуэль, а также совершил четыре отбора, два перехвата и 18 раз продвигал мяч вперед.

Миколенко оказался не на своем месте при первом голе «Ливерпуля», когда Салах остался без опеки во время потери мяча на правом фланге «Эвертона», но, кроме этого, он в целом не допустил ни одной ошибки. Этот момент, вероятно, затмил на самом деле очень хорошую игру Миколенко, поскольку это был единственный удар Салаха по воротам в матче», — написал Баркер в своем материале.

Сообщалось, что «Эвертон» подготовил Миколенко новый контракт.

Антон Романенко
