Мирон МАРКЕВИЧ: «Этой команде нужно сменить половину состава»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о черновицкой «Буковине».

– «Буковина» через призму игры с «Динамо», действующим чемпионом УПЛ, готова к участию в элите, не затеряется ли там черновицкая команда, которая уже завоевала право на повышение в классе?

– «Буковине» нужно менять половину состава, однозначно, потому что может повториться история «Эпицентра». В прошлом сезоне команда Нагорняка довольно уверенно стала чемпионом Первой лиги, а попала в УПЛ и не пошла в нее игра, стало понятно, что состав нужно усилить. Вот и начали уже по ходу чемпионата брать новичков. Сработало, вроде бы и выбрался «Эпицентр» из зоны вылета и переходных матчей, но еще не до конца гарантировал себе прописку в УПЛ на следующий сезон.

Такой сценарий может ждать и «Буковину». Если черновицкая команда не усилится качественно летом, то с такими футболистами, как сейчас, она будет бороться за выживание в УПЛ.