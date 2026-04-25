  4. Йожеф Сабо объяснил, почему Буковина разгромно проиграла Динамо
25 апреля 2026, 01:32
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо объяснил, почему «Буковина» потерпела разгромное поражение в матче Кубка Украины против «Динамо» (0:3).

– Йожеф Йожефович, вам понравилась игра «Буковина» – «Динамо»?

– В принципе, да. «Буковина» пыталась достойно выглядеть на фоне фаворита, однако победил сильнейший.

– О контратаках. В поединке с командой Первой лиги «Динамо» все голы забивало после контратак. Странно?

– Почему это должно удивлять? «Буковина» не отсиживалась в обороне, играла вперед, хотела и могла забивать, но где-то они пожертвовали обороной, им не хватило класса, мастерства, чего было на порядок больше у команды Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка качественно воспользовались своими моментами.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
