Йожеф САБО: «Ему сейчас необходимо обратиться к психологу»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал ошибку вратаря «Руха» Егора Клименко в матче с «Кривбассом».

– Матч «Кривбасс» – «Рух» запомнился очень досадным эпизодом для молодого вратаря Егора Клименко, который неудачно принял передачу партнера. Насколько такие моменты могут повлиять на психологическое состояние юного голкипера?

– Могут. Я видел этот эпизод и эту игру. Еще рано – ему 18 лет. После этого психологически парень может сломаться. С ним сейчас нужно работать психологу, потому что не просто так он совершил такую ошибку.

Я, честно говоря, не помню за свою футбольную карьеру, чтобы были такие ошибки (Улыбается). Поэтому нужно с ним работать и работать – на тренировках и везде, а потом уже выходить основным вратарем. Ведь дело не только в этом... Там были и другие ошибки, но такова жизнь.