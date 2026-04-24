Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Англия
24 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 25 апреля 2026, 00:00
Хаби Алонсо услышал решение. Ливерпуль определился с будущим Арне Слота

Мерсисайдский клуб планирует продолжить сотрудничество с нынешним тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Английский «Ливерпуль» не планирует увольнять голландского главного тренера Арне Слота летом, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, руководство клуба доверяет нынешнему тренеру, поскольку он уже практически обеспечил команде попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому не готово рисковать и приглашать Хаби Алонсо.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 55 очков в 33 матчах чемпионата Англии.

Ранее Арне Слот раскритиковал «Ливерпуль».

По теме:
Арне Слот Хаби Алонсо Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем