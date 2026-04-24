Хаби Алонсо услышал решение. Ливерпуль определился с будущим Арне Слота

Английский «Ливерпуль» не планирует увольнять голландского главного тренера Арне Слота летом, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, руководство клуба доверяет нынешнему тренеру, поскольку он уже практически обеспечил команде попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому не готово рисковать и приглашать Хаби Алонсо.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 55 очков в 33 матчах чемпионата Англии.

Ранее Арне Слот раскритиковал «Ливерпуль».