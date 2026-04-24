  4. ПСЖ нацелился на вингера Арсенала, забившего 1 гол в сезоне АПЛ
24 апреля 2026, 23:56
ПСЖ нацелился на вингера Арсенала, забившего 1 гол в сезоне АПЛ

Габриэл Мартинелли может продолжить карьеру в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером лондонского «Арсенала» Габриэлом Мартинелли, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, парижане рассматривают 24-летнего футболиста в качестве возможной замены Брэдли Барколу, а «канониры» не будут удерживать своего игрока, поскольку планируют внести изменения в атакующую линию.

В сезоне 2025/26 Габриэл Мартинелли провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами (только 1 в АПЛ) и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может продать Маркиньоса.

ФОТО. Экс-игрок Арсенала не видел сына 5 лет и не знал о контракте с Челси
Романо назвал три фактора, определяющих судьбу Энцо Фернандеса в Челси
Звездный форвард Атлетико подыскивает дом в Барселоне
Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 22:22 0
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Футбол | 24 апреля 2026, 16:32 9
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом

Тренер подтвердил, что клуб подпишет Пищура

Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Футбол | 24.04.2026, 11:18
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 03:05
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 10
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 14
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
