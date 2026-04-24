ПСЖ нацелился на вингера Арсенала, забившего 1 гол в сезоне АПЛ

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером лондонского «Арсенала» Габриэлом Мартинелли, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, парижане рассматривают 24-летнего футболиста в качестве возможной замены Брэдли Барколу, а «канониры» не будут удерживать своего игрока, поскольку планируют внести изменения в атакующую линию.

В сезоне 2025/26 Габриэл Мартинелли провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами (только 1 в АПЛ) и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может продать Маркиньоса.