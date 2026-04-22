  4. «Это ошибка». Сабо дал совет Суркису, заговорив о Петракове в Динамо
Украина. Премьер лига
22 апреля 2026, 07:48 | Обновлено 22 апреля 2026, 09:09
1553
Легенда Динамо взял слово на фоне последних слухов

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легенда Динамо Йожеф Сабо отреагировал на слухи о возможном назначении Александра Петракова на должность главного тренера киевского Динамо. Йожеф Йожефович считает ошибкой потенциальное назначение.

– Появились слухи, что Динамо может пригласить на тренерский мостик Александра Петракова. По вашему мнению, не станет ли ошибкой увольнение Игоря Костюка после завершения сезона?

– Я этого не читал (Улыбается). Костюк – парень, работавший со второй командой и все такое. Я не скажу, что он такой сильный тренер, но менять его на Петракова... Ну, я извиняюсь, мне кажется, это ошибка, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне киевское Динамо занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей.«Бело-синие» квалифицировались в финал Кубка Украины, одолев Буковину (3:0).

По теме:
Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине
Маркевич определил соперника Динамо в финале Кубка Украины
Йожеф Сабо Динамо Киев Александр Петраков назначение тренера Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21 апреля 2026, 10:37 23
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

«Аякс» решил подписать Рафаэля Геррейру, чтобы заменить травмированного Александра Зинченко

ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения
Футбол | 22 апреля 2026, 07:20 3
ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения
ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения

Артему Ракицкому исполнилось 7 лет

Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21.04.2026, 09:28
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Названа сумма премий, которую Металлист 1925 выплатит за победу над Динамо
Футбол | 22.04.2026, 08:42
Названа сумма премий, которую Металлист 1925 выплатит за победу над Динамо
Названа сумма премий, которую Металлист 1925 выплатит за победу над Динамо
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 21:47
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Популярные новости
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
21.04.2026, 23:29
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 9
Футбол
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20.04.2026, 09:02 11
Футбол
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
