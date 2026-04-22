«Это ошибка». Сабо дал совет Суркису, заговорив о Петракове в Динамо

Легенда Динамо Йожеф Сабо отреагировал на слухи о возможном назначении Александра Петракова на должность главного тренера киевского Динамо. Йожеф Йожефович считает ошибкой потенциальное назначение.

– Появились слухи, что Динамо может пригласить на тренерский мостик Александра Петракова. По вашему мнению, не станет ли ошибкой увольнение Игоря Костюка после завершения сезона?

– Я этого не читал (Улыбается). Костюк – парень, работавший со второй командой и все такое. Я не скажу, что он такой сильный тренер, но менять его на Петракова... Ну, я извиняюсь, мне кажется, это ошибка, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне киевское Динамо занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей.«Бело-синие» квалифицировались в финал Кубка Украины, одолев Буковину (3:0).