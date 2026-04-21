ВИДЕО. Украинец забил первый гол в сезоне и помог клубу победить

Украинский полузащитник Даниил Руденко забил за эстонский клуб «Харью» Лаагри и повлиял на исход выездного матча против «Нымме Юнайтед».

Результативное действие Руденко помогло «Харью» минимально обыграть соперника – 2:1.

Именно Даниил впервые в сезоне отличился забитым мячом, ранее полузащитник отдал пять результативных передач.

В турнирной таблице клуб украинца находится на четвертом месте – 12 очков.

Чемпионат Эстонии. 7-й тур, 18 апреля

«Нымме Юнайтед» – «Харью» Лаагри – 1:2

Голы: Лийт, 40 (автогол) – Руденко, 21, Криис, 87

