  Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселона – моя последняя команда. И у меня есть мечта»
21 апреля 2026, 17:51 | Обновлено 21 апреля 2026, 18:05
Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселона – моя последняя команда. И у меня есть мечта»

Тренер хочет продлить контракт и выиграть Лигу чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик подтвердил, что каталонская команда станет его последней в карьере, но еще надеется завоевать кубок Лиги чемпионов.

«Новый контракт с Барселоной входит в мои планы. Я уже говорил и я был честен – это будет последний контракт в моей карьере, последняя команда».

«И у меня есть большая мечта – выиграть Лигу чемпионов c Барселоной. Считаю, что у нас есть все, чтобы добиться этого в ближайшие сезоны», – сказал Флик.

В нынешнем сезоне Барселона вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв Атлетико.

Легенда Реала: «Лунина ни в чем нельзя винить»
Реал – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона готовится сенсационно подписать игрока Реала
Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев

Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы
Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
