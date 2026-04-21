Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселона – моя последняя команда. И у меня есть мечта»

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик подтвердил, что каталонская команда станет его последней в карьере, но еще надеется завоевать кубок Лиги чемпионов.

«Новый контракт с Барселоной входит в мои планы. Я уже говорил и я был честен – это будет последний контракт в моей карьере, последняя команда».

«И у меня есть большая мечта – выиграть Лигу чемпионов c Барселоной. Считаю, что у нас есть все, чтобы добиться этого в ближайшие сезоны», – сказал Флик.

В нынешнем сезоне Барселона вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв Атлетико.