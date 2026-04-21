  Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
21 апреля 2026, 18:51 | Обновлено 21 апреля 2026, 19:23
1383
3

Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава

В клубе рассчитывают выйти в основной этап ЛЧ

21 апреля 2026, 18:51 | Обновлено 21 апреля 2026, 19:23
1383
3 Comments
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации известного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, Шахтер после подписания бразильца Бруниньо продолжит работу на трансферном рынке.

«Уже подписали Бруниньо и будут еще легионеры, а также поиск на украинском рынке. Идет усиление под Лигу чемпионов, потому что клуб считает, что это выполнимая задача».

«И идет работа под эту задачу», – сказал Цыганык.

Шахтер в случае чемпионства в УПЛ и совпадении ряда других факторов может сразу выйти в основной этап Лиги чемпионов.

Мінейрос.
Будет в юношеской лиге биться
