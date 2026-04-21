Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
В клубе рассчитывают выйти в основной этап ЛЧ
По информации известного журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, Шахтер после подписания бразильца Бруниньо продолжит работу на трансферном рынке.
«Уже подписали Бруниньо и будут еще легионеры, а также поиск на украинском рынке. Идет усиление под Лигу чемпионов, потому что клуб считает, что это выполнимая задача».
«И идет работа под эту задачу», – сказал Цыганык.
Шахтер в случае чемпионства в УПЛ и совпадении ряда других факторов может сразу выйти в основной этап Лиги чемпионов.
