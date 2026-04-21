Ужас на улице. В Дании футболиста ранили ножом, его ввели в кому
Альмара Джаби перенес две операции после инцидента
19-летний футболист датского «Мидтьюлланда» Аламара Джаби стал жертвой вооружённого нападения на выходных в городе Хернинг.
Молодой игрок получил серьезные ножевые ранения. Преступники бесследно скрылись с места происшествия, а сам Аламара был доставлен в больницу.
Футболиста в критическом состоянии экстренно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
В результате нападения Джаби перенес две операции, после чего его вывели из искусственной комы.
В настоящее время футболист находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось.
Датский клуб присоединился к расследованию вместе с местной полицией, которая занимается поиском свидетелей и установлением обстоятельств инцидента.
Заявление «Мидтьюлланда»:
«ФК «Мидтьюлланд» находится в тесном контакте и сотрудничестве с соответствующими органами и оказывает поддержку Аламаре Джаби и его семье.
Из уважения к продолжающемуся расследованию полиции, включая допросы свидетелей и проведение следственных действий, мы не даём дополнительных комментариев.
Просим общественность о понимании и призываем уважать частную жизнь Аламары Джаби и его близких в этой сложной ситуации. Также настоятельно просим представителей СМИ не пытаться связываться с партнёрами по команде или членами тренерского штаба, поскольку все глубоко потрясены этим серьёзным событием».
