  4. Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
21 апреля 2026, 16:10 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:35
976
2

Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера

Команда проиграла Шахтеру

21 апреля 2026, 16:10 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:35
976
2 Comments
Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
ФК Полесье. Руслан Ротань

Наставник Полесья Руслан Ротань в интервью клубному каналу оценил поражение от Шахтера 0:1 в матче чемпионата Украины.

«Понимали, против кого играем. По качеству игры я ребятами доволен. Но это до пропущенного гола. А вот после пропущенного гола мне не понравился хаос и общий рисунок нашей игры. Желание было, а вот мастерство и зрелость – этого не хватило».

«До первого гола был матч, и мы его пропустили. Могли победой ворваться в борьбу за золото, но это поражение отбросило нас. Из борьбы за золото выбыли, но есть другие награды», – сказал Ротань.

Полесье занимает третье место и отстает от Шахтера на 8 очков.

Роздвинули трошки ніжки - саша пєнісов по старій памяті підсуєтився)
матч был до первой ошибки. И ее совершил вратарь Полесья. 
тут можно сказать Фортуна вернула Шахтеру. Перед этим они такие же равные сухие матчи проигрывали Полесью совершив свою ошибку первыми.
