Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера

Наставник Полесья Руслан Ротань в интервью клубному каналу оценил поражение от Шахтера 0:1 в матче чемпионата Украины.

«Понимали, против кого играем. По качеству игры я ребятами доволен. Но это до пропущенного гола. А вот после пропущенного гола мне не понравился хаос и общий рисунок нашей игры. Желание было, а вот мастерство и зрелость – этого не хватило».

«До первого гола был матч, и мы его пропустили. Могли победой ворваться в борьбу за золото, но это поражение отбросило нас. Из борьбы за золото выбыли, но есть другие награды», – сказал Ротань.

Полесье занимает третье место и отстает от Шахтера на 8 очков.