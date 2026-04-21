Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
Наставник Полесья Руслан Ротань в интервью клубному каналу оценил поражение от Шахтера 0:1 в матче чемпионата Украины.
«Понимали, против кого играем. По качеству игры я ребятами доволен. Но это до пропущенного гола. А вот после пропущенного гола мне не понравился хаос и общий рисунок нашей игры. Желание было, а вот мастерство и зрелость – этого не хватило».
«До первого гола был матч, и мы его пропустили. Могли победой ворваться в борьбу за золото, но это поражение отбросило нас. Из борьбы за золото выбыли, но есть другие награды», – сказал Ротань.
Полесье занимает третье место и отстает от Шахтера на 8 очков.
Боксер – о возможной трилогии с Фьюри
Дела Райана Гиггзу идут не очень хорошо...
тут можно сказать Фортуна вернула Шахтеру. Перед этим они такие же равные сухие матчи проигрывали Полесью совершив свою ошибку первыми.