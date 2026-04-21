  4. Езерский объяснил, за счет чего Шахтер обыграл Полесье
21 апреля 2026, 13:53 |
503
0

Езерский объяснил, за счет чего Шахтер обыграл Полесье

С «Полесьем» дончанам помогло высшее индивидуальное мастерство

21 апреля 2026, 13:53 |
503
0
Езерский объяснил, за счет чего Шахтер обыграл Полесье
УПЛ

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, благодаря чему «Шахтер» одержал победу над «Полесьем» в центральном матче 24-го тура УПЛ – 1:0.

– В таких матчах, как этот, не стоит ожидать впечатляющего футбола. Ведь в них на первом плане – результат, главное – не уступить. Конечно, в более выгодном положении были «горняки», ведь даже ничья позволяла им по потерянным очкам опережать своего основного конкурента в борьбе за «золото» чемпионата – ЛНЗ.

Часто судьбу таких противостояний решает первая допущенная ошибка. Не стал исключением и вчерашний поединок на «Арене-Львов».

– При этом у «горняков» в апреле хватало серьезных соперников в УПЛ, да еще и четвертьфинальные матчи с голландским АЗ.

– Вот почему не может не радовать, что «Шахтер» доказал свою конкурентоспособность сразу на двух «фронтах». Это важно, потому что своим выходом в полуфинал Лиги конференций он существенно улучшил наш еврокубковый коэффициент. Что же касается очного противостояния с «Полесьем», то здесь дало о себе знать более высокое индивидуальное мастерство дончан.

– По вашему мнению, почему после пропущенного гола «полесцам» не удалось переломить ход игры, более того, у «горняков» было еще несколько возможностей увеличить свое преимущество?

– Знаете, «Полесье» по организации игры в некоторых аспектах даже превосходило «Шахтер». Однако класс «горняков» был выше, они добавляли в нужный момент. К тому же, в составе полесцев не нашлось лидеров, которые бы повели за собой.

– После этой победы «Шахтера» считаете ли вы, что судьба чемпионского титула уже решена?

– На мой взгляд, только какое-то чудо может помешать подопечным Арды Турана вернуть себе звание сильнейшей команды Украины. Однако этого не произойдет. У «Шахтера» есть немалый запас прочности, и даже учитывая, что у него впереди изнурительные полуфинальные сражения с английским клубом «Кристал Пэлас» в Лиге конференций, это не должно стать для дончан серьезным препятствием на пути к вершине. Конечно, мы ждем достижений от «горняков» и на международной арене, но это уже другая история.

Ранее эксперт оценил игру «Полесья» в матче с «Шахтером».

