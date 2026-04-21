Арсенал 959 дней был первым в АПЛ с момента последнего чемпионства

Лондонский «Арсенал» с момента своего последнего чемпионства в АПЛ (2003/04) провёл почти 1000 дней на вершине турнирной таблицы чемпионата (959).

За это время «канониры» так и не смогли завоевать свои следующие золотые медали Премьер-лиги.

Если сравнивать другие команды АПЛ с «Арсеналом», то, начиная с сезона 2004/05, «Челси» возглавлял турнирную таблицу 1543 дня и 5 раз становился чемпионом, «Манчестер Сити» – 1200 дней и 8 чемпионств, «Манчестер Юнайтед» – 1039 дней и 5 чемпионств, «Ливерпуль» – 1034 дня и 2 чемпионства.

Команды АПЛ с наибольшим количеством дней на первом месте в турнирной таблице, начиная с сезона 2004/05

1543 – Челси (5)

1200 – Манчестер Сити (8)

1039 – Манчестер Юнайтед (5)

1034 – Ливерпуль (2)

959 – Арсенал (0)

В скобках – количество выигранных чемпионатов АПЛ за данный период