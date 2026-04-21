Динамо чаще всего побеждало с крупным счётом в полуфиналах Кубка Украины

Киевское «Динамо», которое сегодня сыграет полуфинальный матч Кубка Украины против «Буковины» из Черновцов, является рекордсменом данной стадии турнира как команда, одержавшая победу с наибольшей разницей в счете.

В 2000 году киевляне победили запорожский «Металлург» со счетом 6:1.

Всего в активе «Динамо» в полуфиналах Кубка Украины 5 побед с разницей в 4+ мяча. Кроме киевлян, только донецкий «Шахтер» однажды смог добиться подобного результата.

Самые крупные победы в истории полуфиналов Кубка Украины