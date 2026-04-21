Кубок Украины21 апреля 2026, 13:10 |
Динамо чаще всего побеждало с крупным счётом в полуфиналах Кубка Украины
Напомним, кого киевляне обыграли на данном этапе турнира с большим разрывом в счете
Киевское «Динамо», которое сегодня сыграет полуфинальный матч Кубка Украины против «Буковины» из Черновцов, является рекордсменом данной стадии турнира как команда, одержавшая победу с наибольшей разницей в счете.
В 2000 году киевляне победили запорожский «Металлург» со счетом 6:1.
Всего в активе «Динамо» в полуфиналах Кубка Украины 5 побед с разницей в 4+ мяча. Кроме киевлян, только донецкий «Шахтер» однажды смог добиться подобного результата.
Самые крупные победы в истории полуфиналов Кубка Украины
- 2000, Динамо – Металлург З. – 6:1
- 2018, Шахтер – Мариуполь – 5:1
- 1999, Звезда – Динамо – 1:5
- 2017, Николаев – Динамо – 0:4
- 2014, Динамо – Черноморец – 4:0
- 2003, Волынь – Динамо – 0:4
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 апреля 2026, 10:38 0
Лидер Первой лиги Украины опубликовал важное сообщение
Футбол | 21 апреля 2026, 07:10 5
«Волки» проиграли 0:1
Футбол | 21.04.2026, 06:22
Футбол | 20.04.2026, 19:57
Футбол | 21.04.2026, 08:39
