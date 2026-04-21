  4. Журналист рассказал, почему Ребров не собирается покидать сборную Украины
21 апреля 2026, 13:22
Журналист рассказал, почему Ребров не собирается покидать сборную Украины

Вацко сообщил, что наставник национальной команды положительно оценивает результаты своей работы

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию вокруг возможного увольнения главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который не планирует покидать свой пост.

По его словам, наставник уверен, что он достиг максимально возможных результатов, учитывая те условия, в которых оказалась и страна, и сборная.

«Мы все почему-то ждали от Реброва решения об отставке. Это наши ожидания и наша естественная реакция, разочарование от результата, от невыполнения задачи.

Однако если каждый из нас поставит себя на место Реброва, воспринимая эту ситуацию как просто работу, потому что для Реброва работа тренера – это просто работа, то, поверьте, далеко не все были бы готовы расторгнуть контракт и потерять очень серьезные деньги.

Если он действительно считает, что на 100% выложился и достиг максимума возможного с этим подбором имеющихся футболистов и в тех условиях работы, в которые он попал. Прибавляем сюда тот факт, что человек 80% или даже 90% своей жизни проводит за границей.

Мне рассказали, как Ребров оценивает глобальную картину своей работы со сборной и что у него комфортная уверенность, что лучших результатов возможно и можно было бы достичь с этой командой, но вероятность этого очень невелика независимо от того, кто бы ни был тренером», – сказал журналист.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виктор Вацко
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
