Успешно сыграли в ЛЧ. Клуб АПЛ готов уволить тренера
Ньюкасл рассмотрит возможность уволить Хау
По информации британских СМИ, руководство Ньюкасла еще не решило, что делать с наставником Эдди Хау. Работа тренера будет проанализирована после сезона.
Ньюкасл неплохо сыграл в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала проиграл Барселоне, однако в АПЛ команда проводит неудачный чемпионат.
Сороки с 15 поражениями идут на 14-й позиции без шансов на еврокубки. Вылет Ньюкаслу не грозит, но клуб не уверен, что Хау стоит продолжать работу в новом сезоне.
Контракт Хау рассчитан еще на один сезон.
