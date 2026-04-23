Успешно сыграли в ЛЧ. Клуб АПЛ готов уволить тренера

По информации британских СМИ, руководство Ньюкасла еще не решило, что делать с наставником Эдди Хау. Работа тренера будет проанализирована после сезона.

Ньюкасл неплохо сыграл в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала проиграл Барселоне, однако в АПЛ команда проводит неудачный чемпионат.

Сороки с 15 поражениями идут на 14-й позиции без шансов на еврокубки. Вылет Ньюкаслу не грозит, но клуб не уверен, что Хау стоит продолжать работу в новом сезоне.

Контракт Хау рассчитан еще на один сезон.