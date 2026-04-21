Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро
Президент «горняков» инвестировал в недвижимость
Украинский бизнесмен и президент «Шахтера» Ринат Ахметов стал владельцем роскошной недвижимости в Монако.
По информации источника, сделка была заключена еще в 2024 году – Ахметов приобрел пятиуровневые апартаменты в элитном комплексе Mareterra примерно за 471 миллион евро. Эта покупка может стать одной из самых дорогих в истории жилой недвижимости.
Объект насчитывает 21 комнату и имеет площадь около 2500 квадратных метров без учета террас и балконов с видом на Средиземное море. В доме также предусмотрены частный бассейн, джакузи и несколько парковочных мест.
Отмечается, что стоимость этой недвижимости почти втрое превышает суммарную рыночную оценку нынешнего состава «Шахтера», которая составляет около 168 миллионов евро.
