Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 19:07
2

Ринат Ахметов заключил невероятную сделку на сотни миллионов евро

Президент «горняков» инвестировал в недвижимость

Украинский бизнесмен и президент «Шахтера» Ринат Ахметов стал владельцем роскошной недвижимости в Монако.

По информации источника, сделка была заключена еще в 2024 году – Ахметов приобрел пятиуровневые апартаменты в элитном комплексе Mareterra примерно за 471 миллион евро. Эта покупка может стать одной из самых дорогих в истории жилой недвижимости.

Объект насчитывает 21 комнату и имеет площадь около 2500 квадратных метров без учета террас и балконов с видом на Средиземное море. В доме также предусмотрены частный бассейн, джакузи и несколько парковочных мест.

Отмечается, что стоимость этой недвижимости почти втрое превышает суммарную рыночную оценку нынешнего состава «Шахтера», которая составляет около 168 миллионов евро.

Оцените материал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
дорогувато, відверто кажучи.
Ответить
0
да уж
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем