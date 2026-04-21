В Буковине рассказали о подготовке к Динамо и встрече с Пономаренко

Полузащитник черновицкой «Буковины» Вадим Витенчук рассказал о подготовке к полуфинальному матчу Кубка Украины против киевского «Динамо», который состоится 21 апреля:

– Какую характеристику можно дать вашему сопернику в полуфинале?

– «Динамо» после смены тренера больше доверяет молодежи, которая стала реально боевой единицей. Отлично смотрятся, делают все от себя зависящее, чтобы использовать свой шанс. Против такой команды у нас точно будут шансы, которые нужно использовать.

– Что на первый план выходит в матчах такого калибра?

– Психология и качество принятия решений. В плане борьбы и самоотдачи мы точно не уступим.

– Персонально против Пономаренко что-то наигрывали?

– Могу сказать, что мы этого не наигрывали и не проговаривали. Я уверен, что наша линия защиты проведет один из лучших матчей в сезоне.

– Не готовили что-нибудь под серию пенальти?

– У нас в тренировках есть упражнения, когда подходишь и пробиваешь. Сказать, чтобы целенаправленно оставались и пробивали, нет. Я считаю, что здесь все зависит индивидуально – будет бить тот, кто ощущает большую уверенность.

Если вспоминать послематчевую серию против ЛНЗ, то у нас не было заранее проговоренного списка, – подытожил Витенчук.