Тяжелая жизнь без Ваната. Прогнозы на 32 тур Ла Лиги

Буквально все складывается так, чтобы де ла Фуэнте решился на смену основного вратаря сборной Испании и состава ее голкиперов в целом на летний ЧМ. Симон проводит плохой сезон: пропустил 45 голов в чемпионате при 44 ожидаемых, не финиширует с «Атлетиком» в зоне еврокубков, проиграл почти все большие матчи. Год Ремиро немного лучше – но в финале Кубка Испании на выходных трофей для «Сосьедада» выиграл не он, а резервист команды Марреро. Уверенной игрой в основное время и отбитыми пенальти от Серлота и Альвареса в серии послематчевых пенальти. А если Ремиро не является лучшим вратарем сезона даже в Сан-Себастьяне и не имеет отношения к главному успеху команды, то почему должен играть за сборную? Райя проводит чемпионский сезон. Гарсия – тоже, да еще и с выдающимися матчами и сейвами. Все поймут де ла Фуэнте, если тот отдаст предпочтение одному из этой пары. Все, кроме Симона, который годами был основным в сборной, и Ремиро, который впервые за долгое время не будет вызван в национальную команду именно на ЧМ. У тренера теперь только 2 варианта: сохранить хорошие отношения со всеми или побеждать с лучшими в составе.

У вас тоже только 2 варианта, но выбор проще: читать текст с прогнозами на тур Ла Лиги ниже или оставаться неподготовленными к просмотру матчей испанского чемпионата в мид-уик. Решать, конечно, только вам. Никакого давления. Совсем.

21.04. Атлетик – Осасуна, ТМ2.5, кф. 1.71

Симон и «Атлетик» в целом не впечатляют весь год – но в Бильбао держат марку. Хотя бы в плане игры в обороне: без учета матча с «Реалом» команда пропустила на собственном стадионе только 16 голов в 15 матчах лиги. В среднем лишь 1 из 3 соперников забивал здесь 2+ гола. «Осасуна» в форме, но в 10 из 16 выездных матчей сезона Ла Лиги не забила ни одного мяча, так что в Бильбао впечатлять в атаке не будет. В обороне? Возможно. В 6 из 9 последних туров «Осасуна» пропустила максимум 1 гол, в 5 из 7 последних выездных матчей чемпионата – также. С «Атлетиком» в первом круге сыграла 1:1, в последнем вояже на эту арену – вообще 0:0. Команды в принципе не из самых результативных, поэтому вероятность голевого шоу невысока, а тут еще и хозяева перестали забивать: не смогли в 3 из 5 предыдущих туров, в сумме на этом отрезке отличились лишь трижды. Много мячей здесь мы не увидим.

21.04. Мальорка – Валенсия, ТБ2, кф. 1.57

А вот в игре «Мальорки» – вполне возможно. Да, битва аутсайдеров за 6 очков, где каждый гол – очень важен… Но ведь обе команды защищаются просто так себе. «Валенсия», например, сыграла на ноль лишь в 1 из 5 последних туров, в гостях – только в 3 с 11 последних попыток. Вне дома она уступила в 6 из 9 последних случаев, в большинстве неудачных матчей на этом отрезке пропустила как минимум дважды. В течение сезона «Валенсия» уже трижды пропускала по 4+ в выездных матчах. Недавно, пару недель назад, получала в свои ворота 3 мяча за тайм даже дома. Сколько может пропустить сейчас? Все 2-3. Но ведь и «Мальорка» не лучше. Пожалуй, главное: в составе команды играет второй лучший бомбардир Ла Лиги после Мбаппе, а она все равно рискует вылететь. Потому что аж настолько неудачно играет в обороне. В прошлом туре команда отстояла сухарь – а до этого пропускала в 15 матчах чемпионата подряд. ТБ1.5 не подвел в 9 из 10 последних домашних игр клуба. В 3 подряд сыграл.

21.04. Жирона – Бетис, ТМ2.5, кф. 1.95

Снова команды, у которых проблемы с голами. Лучший бомбардир «Жироны» Ванат травмирован, №2 по этому показателю – наш Цыганков. У Виктора 5 голов за 9 месяцев сезона – ну, так себе. В прошлом туре «Жирона» забила «Реалу», но только один гол и благодаря выдающемуся удару Лемара, который в этом сезоне отличается в среднем раз в квартал – новых чудес от Тома в ближайшее время не ждем. Просто некем отличаться, а ведь даже присутствие Ваната в составе не позволило «Жироне» забить больше 17 голов в 15 домашних матчах сезона Примеры. У «Бетиса» есть бомбардиры – но нет сил. На прошлой неделе их не хватило, чтобы удержать 2:0 против «Браги» (2:4) – и команда вылетела из ЛЕ. В чемпионате коллектив без побед уже 7 туров, хотя на самом деле очки очень нужны. Просто состав не бежит. Физически истощен. Вот вам и всего 6 забитых голов за 15 последних таймов в ЛЛ. И какая из команд здесь должна пробивать ТБ?

21.04. Реал Мадрид – Алавес, ИТБ1(3.5), кф. 3.7

Хороший момент, чтобы поверить в «Реал». В прошлом сезоне у команды в конце чемпионата оставались лишь математические шансы на титул, и она откровенно доигрывала последние месяцы под руководством Анчелотти – но даже в таких условиях выиграла 7 из 8 последних туров. Ведь это «Реал», а у него высокие стандарты. Других матчей в календаре уже нет. Смысла беречь силы – тоже. Мбаппе имеет лишь пару голов преимущества над Мурики в гонке бомбардиров. Ну, откладывать уже некуда – надо забивать. Тем более дома. Тем более в первом матче после вылета из ЛЧ. Даже гораздо менее мотивированный «Реал» пробил нужный ИТБ в 2 из 5 последних домашних игр чемпионата. Причем делал это даже против «Сосьедада» (4:1), а здесь – лишь «Алавес». Немного автобусный, но в последнее время не способный надежно защищаться: команда пропустила 8 голов в 3 последних турах и минимум 2 в каждом. На ноль не сыграла в чемпионате 16 раз подряд. На выезде «Алавес» трижды кряду пропустил ровно по 3 гола. Эта защита не сдержит Килиана.

22.04. Эльче – Атлетико, Обе забьют, кф. 1.55

Кому нужен этот чемпионат Испании, когда есть шансы победить в Лиге чемпионов? «Атлетико» собирается доиграть Ла Лигу на автопилоте. Топ-футбола против «Эльче» не будет и из-за отсутствия мотивации, и из-за усталости после матча Кубка Испании на выходных, в котором «матрасники» отбегали все 120 минут. Поэтому легко предположить, что «Эльче» забьет. Ему это нужно, потому что он уже в зоне вылета. А еще он может, потому что на протяжении чемпионата уже огорчал даже «Реал» и «Барселону». Вообще, новичок и аутсайдер смог забить в ворота клубов топ-4 Ла Лиги в 7 из 7 встреч сезона. Ни одного исключения. Даже на «Бернабеу» и «Камп Ноу». Потому что команда умеет играть в атаку и занимает первое место по количеству забитых голов среди клубов, не входящих в топ-7. Отличится снова. И пропустит из-за острой нехватки класса. В тех же матчах с клубами топ-4 «Эльче» ни разу не сыграл на ноль. В 6 из 7 пропустил минимум дважды. А у «Атлетико» даже полная ротация – это Серлот на острие. Должно хватить хотя бы на один забитый гол.

22.04. Реал Сосьедад – Хетафе, ТБ2, кф. 1.9

«Сосьедад» не может играть нерезультативно. Не в этом составе и не с американцем Матераццо во главе. Даже в финале Кубка Испании, когда нужно сохранять преимущество, команда этого не делает – и идет в овертайм при счете 2:2, уже там заслуживает снова и забить, и пропустить… В чемпионате «Сосьедад» стабильно играет через ТБ, а дома забивал 2+ в 7 матчах подряд. Во всех играх этого отрезка, кроме одной, было зафиксировано минимум 3 забитых гола. В 2 из 3 последних туров ТБ2.5 играл в матчах команды еще до перерыва. В 2026 году она играла результативно как с «Реалом» (1:4), так и с «Овьедо» (3:3), поэтому не так важно название команды-соперницы – клуб из Сан-Себастьяна заставит играть в футбол каждого. Верю, что даже «Хетафе» – команду не из зрелищных, но такую, которая забивала в 6 из 9 последних туров. Кстати, турнирная мотивация заставляет оба коллектива атаковать: иначе в ЛЧ не квалифицироваться. 5 место может дать туда путевку. Поэтому забивать – необходимость, а не прихоть. Для обоих.

22.04. Барселона – Сельта, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 2.25

1:2, 3:2, 2:1, 2:2, 4:3, 4:2 – результаты 6 последних встреч команд в Ла Лиге. Пожалуй, ключевое – то, что «Сельта» забила 2+ в 5 из 6 случаев. Единственный раз на этом отрезке не сделала этого в Виго, в Каталонии – без осечек. Развеселая команда, которая не очень умеет вести позиционную атаку, зато разрывает соперников быстрыми выпадами. В первом круге забила свои 2 гола «Барселоне» еще до перерыва (уничтожила ту офсайдную ловушку!) – а потом просто не нашла сил на качественный второй тайм. Сейчас отдыхала на выходных, так что получает шанс провести больше хороших минут. У нее осталась только Ла Лига, где команде нужны очки. У «Барселоны» также до конца сезона только чемпионат Испании – и до сих пор не оформленный титул. Забивать нужно обеим. И обе в последнее время результативны. Так, например, «Барселона» уже трижды в 2026 году в ЛЛ дома играла через ТБ1.5, а «Сельта» и забивала, и пропускала в 5 из 6 последних матчей чемпионата, а в 2 из 3 предыдущих еще и сыграла через ТБ4.5. Самый результативный матч тура? Возможно.

23.04. Леванте – Севилья, 1Х+ТБ1.5, кф. 1.84

«Севилья» в этом сезоне набирает в среднем больше очков за матч с командами вне зоны вылета, чем с командами из этой зоны. Классические Робин Гуды, которые в хороший день уничтожают «Барселону» (4:1), а в плохой скручиваются с «Овьедо» (0:1). До сих пор «Севилья» победила лишь в 1 из 5 попыток против команд из зоны вылета. Зато в 3 из 5 этих матчей пропустила по 2+ гола. Бороться с неприятной тенденцией коллектив вряд ли сможет на выезде, ведь в гостях побеждал лишь в 1 из 11 последних попыток в Примере. Отрезок с 5 набранными очками в 6 последних турах также вряд ли вдохновляет на великие свершения. Все плохо, команда катится на дно. Зато «Леванте» проиграл только в 1 из 6 последних матчей, да и то – в гостях. Дома набрал 10 очков из 12 возможных. Забивал в 4 из 4 последних матчей здесь. Вернулся в борьбу за выживание и нуждается в очках. На собственном поле выиграл 3 из 3 матчей против прямых конкурентов в сезоне, все – через ТБ1.5. «Севилье» хотя бы не проиграет.

23.04. Райо Вальекано – Эспаньол, 1Х+ТМ3.5, кф. 1.52

«Эспаньол» не выигрывает в чемпионате Испании уже 14 туров подряд. Последний раз он побеждал ещё в 2025 году. После этого – уже почти полный круг неудач. И даже так команда находится в середине таблицы Ла Лиги, потому что мощно стартовала. А дальше – потеря мотивации. Шансы вылететь – лишь математические. Каталонцы доигрывают сезон уже давно. «Райо» хотел бы так же – но для этого должен победить еще хотя бы раз. Сейчас едва ли не лучший момент, ведь соперник – и слабый, и без мотивации. Еще и сыграет на традиционно ужасном газоне «Райо», где тяжело всем приезжим. За весь сезон «Вальекано» проиграл здесь лишь 2 из 15 матчей, в последний раз – аж 3 месяца назад. Сейчас команда в хорошем настроении, ведь она квалифицировалась в полуфинал ЛК – сезон может получиться крайне удачным. Нужно просто брать своё. С «Эспаньолом» команда будет делать это в нерезультативной манере, ведь набирала очки дома в сезоне ЛЛ 13 раз и каждый раз – через ТМ3.5.

23.04. Овьедо – Вильярреал, ИТМ2(1.5), кф. 1.71

«Вильярреал» сильнее. Атака «субмарины» – третья лучшая в сезоне в Испании после линий нападения «Реала» и «Барселоны». Все это правда – а еще правдой является то, что «Овьедо» выдающимся образом защищается дома. Аж в 53% матчей на собственном поле команда даже не пропустила – рекорд сезона, даже «Барселона» по этому показателю хуже («всего» 50%). Команда играет слабо в гостях, чтобы дома впечатлять раз за разом. 7 из 10 последних команд, приезжавших на эту арену, не смогли отличиться. Лишь 1 из 10 забила более гола. 3+ на этом поле в сезоне забивали в ворота «Овьедо» только «Реал» и «Барселона». А сейчас команда еще и находится на серии из 2 туров без пропущенных вовсе. На 2-матчевом вин-стрике – вообще-то рекордном в сезоне. «Овьедо» еще может сохранить прописку, если победит в 3-4 финальных турах из 7. Однако для этого нужно играть на ноль. Даже с «Вильярреалом». Хотя нет, не так: тем более с «Вильярреалом». «Субмарина» без турнирной мотивации. В том числе поэтому ИТБ1.5 не пробивала в 5 из 6 последних выездных матчей Примеры.

