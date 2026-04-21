Шахтер потерял футболиста за несколько минут до старта матча против Полесья

В понедельник, 20 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» (1:0).

За несколько минут до старта поединка «горняки» потеряли бразильского полузащитника Марлона Гомеса, который должен был выйти на поле с первых минут.

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко сообщила, что 22-летнпий футболист получил травму на разминке, поэтому Арда Туран был вынужден убрать легионера со стартового состава:

«В подтрибунном помещении перед выходом на поле «Шахтер» произвел замену, так как Марлон Гомес не мог играть. Донецкий клуб сообщил, что бразилец получил травму на разминке, поэтому было принято такое решение».

В нынешнем сезоне Марлон провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. «Шахтер» набрал 54 балла и теперь занимает первое место в турнирной таблице.