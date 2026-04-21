  4. Шахтер потерял футболиста за несколько минут до старта матча против Полесья
21 апреля 2026, 11:57
Шахтер потерял футболиста за несколько минут до старта матча против Полесья

Оказалось, что Марлон Гомес получил травму и был вынужден отправиться на скамейку запасных

В понедельник, 20 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» (1:0).

За несколько минут до старта поединка «горняки» потеряли бразильского полузащитника Марлона Гомеса, который должен был выйти на поле с первых минут.

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко сообщила, что 22-летнпий футболист получил травму на разминке, поэтому Арда Туран был вынужден убрать легионера со стартового состава:

«В подтрибунном помещении перед выходом на поле «Шахтер» произвел замену, так как Марлон Гомес не мог играть. Донецкий клуб сообщил, что бразилец получил травму на разминке, поэтому было принято такое решение».

В нынешнем сезоне Марлон провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. «Шахтер» набрал 54 балла и теперь занимает первое место в турнирной таблице.

Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
Пономаренко выступил с заявлением: «Меня только VAR может остановить»
Руслан Бабенко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Футбол | 20 апреля 2026, 19:57 144
Судьбу матча решил один гол во втором тайме

Краще травмувався було б написати,  втрачають щось інше
Шахтер потерял футболиста перед матчем...?
-  А в автобусе смотрели? Может он там уснул?
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45
