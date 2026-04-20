Замена до свистка. Шахтер потерял бразильца перед игрой с Полесьем

В понедельник, 20 апреля, состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем». Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Перед началом матча «горнякам» пришлось произвести замену в стартовом составе – травму получил бразильский полузащитник Марлон Гомес.

Его заменил Артем Бондаренко.

В сезоне 2025/26 Марлон Гомес провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Артема Бондаренко 3 гола и 5 ассистов в 34 матчах.