  4. Замена до свистка. Шахтер потерял бразильца перед игрой с Полесьем
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 18:11 | Обновлено 20 апреля 2026, 18:14
Замена до свистка. Шахтер потерял бразильца перед игрой с Полесьем

Марлона Гомеса заменил Артем Бондаренко

ФК Шахтер. Марлон Гомес

В понедельник, 20 апреля, состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем». Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Перед началом матча «горнякам» пришлось произвести замену в стартовом составе – травму получил бразильский полузащитник Марлон Гомес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Его заменил Артем Бондаренко.

В сезоне 2025/26 Марлон Гомес провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Артема Бондаренко 3 гола и 5 ассистов в 34 матчах.

ФОТО. Ярость Ротаня. Первую желтую в матче Шахтер – Полесье получил тренер
ФОТО. Два президента и потенциальный тренер сборной. VIPы на матче Шахтера
Шахтер – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дмитрий Вус
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд
Футбол | 20 апреля 2026, 12:47 5
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала Динамо, ЛНЗ, Полесье и еще шесть команд

Контрольно-дисциплинарный комитет применил санкции к некоторым представителям элитного дивизиона

Олег ШАНДРУК: «Нам крайне нужна была победа»
Футбол | 20 апреля 2026, 17:38 0
Олег ШАНДРУК: «Нам крайне нужна была победа»
Олег ШАНДРУК: «Нам крайне нужна была победа»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал победу над «Александрией»

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20.04.2026, 00:15
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 20.04.2026, 03:01
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Популярные новости
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 22
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
