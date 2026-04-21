В Италии сообщили обновленную информацию о будущем Довбика

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продолжает находиться в лазарете из-за травмы, которую получил в матче 19-го тура Серии А.

По информации итальянских источников, в ближайшее время появится более подробная информация о сроках возвращения на поле 28-летнего украинского футболиста:

«Травма Артема Довбика произошла 6 января, когда нападающий повредил сухожилия левого бедра во время выездного матча «Ромы» в Лечче.

С этого момента начался долгий путь восстановления: сначала консервативная терапия, затем операция в Финляндии и, наконец, реабилитация, которая продолжается до сих пор.

Однако сейчас его возвращение на поле приближается. В ближайшие дни нападающий пройдет еще одно ультразвуковое исследование, которое должно уточнить точные сроки его возвращения к тренировкам с командой», – сообщил источник.

В сезоне 2025/26 украинец провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с «Ромой» истекает в июне 2029 года.