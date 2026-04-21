Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Италии сообщили обновленную информацию о будущем Довбика
Италия
21 апреля 2026, 11:22
603
0

В Италии сообщили обновленную информацию о будущем Довбика

Украинец пройдет ультразвуковое исследование, чтобы узнать более точные сроки возвращения на поле

21 апреля 2026, 11:22 |
603
0
В Италии сообщили обновленную информацию о будущем Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продолжает находиться в лазарете из-за травмы, которую получил в матче 19-го тура Серии А.

По информации итальянских источников, в ближайшее время появится более подробная информация о сроках возвращения на поле 28-летнего украинского футболиста:

«Травма Артема Довбика произошла 6 января, когда нападающий повредил сухожилия левого бедра во время выездного матча «Ромы» в Лечче.

С этого момента начался долгий путь восстановления: сначала консервативная терапия, затем операция в Финляндии и, наконец, реабилитация, которая продолжается до сих пор.

Однако сейчас его возвращение на поле приближается. В ближайшие дни нападающий пройдет еще одно ультразвуковое исследование, которое должно уточнить точные сроки его возвращения к тренировкам с командой», – сообщил источник.

В сезоне 2025/26 украинец провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с «Ромой» истекает в июне 2029 года.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик травма
Николай Тытюк Источник: Roma News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем