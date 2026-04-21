ФОТО. Футболист переживает трагедию: жена умерла в 32 года после родов

Немецкий футболист Маркус Мендлер переживает тяжелую утрату – его жена Тамара умерла в возрасте 32 лет всего через несколько дней после рождения их второго ребенка.

Она скончалась в субботу вечером после короткой, но тяжелой болезни. Маркус, бывший игрок «Нюрнберга», сейчас выступает за «Гомбург». Тамара также была футболисткой «Саарбрюккена», где они познакомились.

«Гомбург» выразил соболезнования, подчеркнув, что клуб окажет Мендлеру и его семье полную поддержку в этот тяжелый период.

С трогательным заявлением выступил и «Саарбрюккен», отметив, что Тамара была важной частью команды и запомнится как сильная личность и пример для других.