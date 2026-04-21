Легенда сборной Франции нашел виновника в провалах Реала

Известный в прошлом французский футболист Эммануэль Пети сделал громкое заявление после вылета мадридского «Реала» из 1/4 финала Лиги чемпионов после дуэли с «Баварией» – 4:6 по сумме двух матчей.

Эммануэль назвал лидера «сливочных» Килиана Мбаппе причиной провала, поскольку нападающий негативно повлиял на дух команды.

«Вылет из Лиги чемпионов? Это не только вина Мбаппе, но его приход наполнил раздевалку «Реала» эгоизмом. Это провал, и время играет против него.

Если кого-то и винить, то его. Его выход на поле был катастрофическим. В тот момент матча эта красная карточка была очень болезненной, но арбитр просто применяет правила… «Реал» всегда прячется за судейством», – сказал Пети.