Экс-тренер Реала: «Лунин этого не заслуживает. Это не его ответственность»
Маноло Амиейро не видит вины украинца в вылете от Баварии
Бывший тренер вратарей мадридского «Реала» Маноло Амиэйро поделился мыслями по поводу нынешней ситуации с голкиперами в стане «сливочных» после их поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии».
«Лунин не может и не должен нести ответственность за вылет «Реала», потому что он этого не заслуживает, и это несправедливо. На самом деле он совершил несколько решающих сейвов.
Однако верно и то, что присутствие Куртуа влияет на соперников, а, следовательно, и на реализацию ими моментов. Это очевидный плюс в его пользу, но на данном этапе мы не намерены выяснять, что бельгиец означает для нас», – цитирует Амиейро AS.
Ранее бывший вратарь «Реала» Педро Контрерас назвал неуважением обвинение в адрес Лунина.
