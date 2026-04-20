  4. Экс-арбитр ФИФА: «Рефери спровоцировал Ротаня»
20 апреля 2026, 23:37 |
Экс-арбитр ФИФА: «Рефери спровоцировал Ротаня»

В центральном матче 24 тура УПЛ обошлось без результативных ошибок судей

ФК Шахтер. Руслан Ротань

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал действия рефери в поединке 24 тура УПЛ между «Шахтером» и «Полесьем», завершившимся победой «горняков» – 1:0.

«Противостояние на «Арене-Львов» было несложным для обслуживания и на этот раз обошлось без ошибок судейской бригады во главе с Виктором Копиевским, которые повлияли бы на результат.

Тем не менее, я бы выделил два эпизода, которые имели место в первом тайме. На 12-й минуте «горняки» открыли счет после передачи Траоре на Изаки. Но взятие ворот было справедливо отменено, ибо Траоре находился в очевидном офсайде. Однако арбитр почему-то не заметил, как Траоре перед тем, как отпасовать партнеру, нарушил правила в борьбе с защитником «Полесья». Удивительно, ведь Копиевский находился неподалеку.

А на 39-й минуте Копиевский пропустил фол со стороны игрока «Шахтера» возле технической зоны гостей и этим спровоцировал наставника «Полесья» Руслана Ротаня, который стал выражать свое недовольство и, в конце концов, не обошлось без предупреждения. Конечно, такое поведение не украшает эмоционального Ротаня, только недавно отбывшего длительную дисквалификацию, но этого наказания можно было избежать, если бы арбитр был сконцентрирован».

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Полесьем» в 24-м туре УПЛ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Полесье Шахтер Донецк Полесье Житомир Руслан Ротань инсайд Мнение эксперта Мирослав Ступар Виктор Копиевский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 2
І таке не раз і не два.
Арбітри сліпі і не бачать підземних фолів.
 І питання по фото. Спавді ФК Шахтар дав спорт.юа фото Ротаня?
Старий сліпий виправдовує не адеквата
