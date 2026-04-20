Экс-арбитр ФИФА: «Рефери спровоцировал Ротаня»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал действия рефери в поединке 24 тура УПЛ между «Шахтером» и «Полесьем», завершившимся победой «горняков» – 1:0.

«Противостояние на «Арене-Львов» было несложным для обслуживания и на этот раз обошлось без ошибок судейской бригады во главе с Виктором Копиевским, которые повлияли бы на результат.

Тем не менее, я бы выделил два эпизода, которые имели место в первом тайме. На 12-й минуте «горняки» открыли счет после передачи Траоре на Изаки. Но взятие ворот было справедливо отменено, ибо Траоре находился в очевидном офсайде. Однако арбитр почему-то не заметил, как Траоре перед тем, как отпасовать партнеру, нарушил правила в борьбе с защитником «Полесья». Удивительно, ведь Копиевский находился неподалеку.

А на 39-й минуте Копиевский пропустил фол со стороны игрока «Шахтера» возле технической зоны гостей и этим спровоцировал наставника «Полесья» Руслана Ротаня, который стал выражать свое недовольство и, в конце концов, не обошлось без предупреждения. Конечно, такое поведение не украшает эмоционального Ротаня, только недавно отбывшего длительную дисквалификацию, но этого наказания можно было избежать, если бы арбитр был сконцентрирован».

