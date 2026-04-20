ВИДЕО. Фанат Александрии по-английски отчитал легионеров команды

В 24-м туре чемпионата Украины «Александрия» принимала «Верес» и уступила со счетом (0:3). Команда Владимира Шарана имеет призрачные шансы покинуть зону вылета.

После домашнего фиаско болельщики «Александрии» пообщались с футболистами. Разговор с легионерами был записан на видео канала Футбольний Сектор.

– Я знаю, что ты играешь лучше их, – обратился по-английски фанат к группе легионеров. – Но они оставляют все на поле. И они действительно играют очень хорошо. Даже ты говоришь что-нибудь такое, кто-то из них хуже вас. Но они показали все и оставляют все на поле. Так это работает. Делай все, я не знаю.

– Хорошо.

– Вот почему это работает.

– Я сделаю все возможное для победы.

– …Я знаю. Но мы говорим каждый раз, но после каждого разговора нет перемен.

– Если мы знаем, что не так, мы сделаем это правильно. Но я тоже не знаю.

– В следующей игре мы увидим, что будет дальше, хорошо?

– Хорошо.

За шесть матчей до конца чемпионата «Александрия» проигрывает восемь очков 14-й команде лиги.

Видео. Фанат Александрии на английском отчитал легионеров команды