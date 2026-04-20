Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Сачко вернулся в топ-200
В активе Янника – 13 350 очков, украинец занимает 191-ю позицию
20 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 350 баллов.
На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 12 960 очками.
В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.
Австралийский теннисист Алекс де Минаур опустился на одну позицию и теперь занимает восьмое место. Американец Тейлор Фритц поднялся на седьмую строчку.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 17 позиций, вернувшись в топ-200, и теперь занимает 191-ю строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в рейтинге ATP
