Рейтинг ATP. Синнер остается в лидерах, Сачко вернулся в топ-200

20 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 350 баллов.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 12 960 очками.

В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений.

Австралийский теннисист Алекс де Минаур опустился на одну позицию и теперь занимает восьмое место. Американец Тейлор Фритц поднялся на седьмую строчку.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 17 позиций, вернувшись в топ-200, и теперь занимает 191-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP