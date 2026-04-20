  Виталий РОМАН: «Команда не выполнила установки тренерского штаба»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 18:45
Виталий РОМАН: «Команда не выполнила установки тренерского штаба»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

Защитник львовского «Руха»Виталий Роман прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:3) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Команда довольно неплохо начала этот матч. Мы подходили к воротам соперника, атаковали, были опасные прострелы. На поле была равная игра, но после пропущенного гола команда как будто начала паниковать. Не знаю, с чем это было связано. Затем перед перерывом мы пропустили еще один гол, а со счета 0:2 очень трудно отыгрываться. Во втором тайме хотелось исправить ситуацию, команда старалась, но, к сожалению, мы не смогли этого сделать.

Мы много тренируемся, в быту вся команда держится вместе. Все знают, на что способен каждый на футбольном поле и чего от кого можно ожидать. Стараемся играть так, чтобы раскрыть лучшие качества каждого футболиста. К сожалению, не всегда удается это показать в матче и добиться нужного результата.

В этом матче ставка делалась на большую борьбу, длинные передачи, чтобы наши вингеры забегали за спины защитников, однако это ни к чему не привело в атаке. Команда не выполнила тактические установки тренерского штаба».

Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
