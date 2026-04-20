Ян ЮРЧЕЦ: «Мы пытались гнуть свою линию»

Защитник «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал победу в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (3:0):

«У нас был определенный план, как правильно подойти к этой игре. После того, как соперник забил в свои ворота, мы старались играть в свой футбол и в итоге забили второй гол. В раздевалке мы обсуждали, что нужно улучшить. С этим мы и вышли на второй тайм, и впоследствии забили третий мяч. Я очень рад, что мне удалось отличиться, впервые за команду, но самое главное – что мы довели матч до победы и взяли три очка.

У нас были определенные сложные моменты в первом тайме. Нужно было делать простые вещи, как мы это всегда делаем на тренировках и в предыдущих матчах: быстрее атаковать, находить свободное пространство для атак, быть более опасными и стараться забивать больше. И да, в итоге нам это удалось.

Араухо – очень важный для нас игрок, и я надеюсь, что с ним все будет хорошо. Я не разговаривал с ним после матча, но когда травма связана с головой, лучше перестраховаться. Возможно, именно поэтому тренерский штаб решил его заменить. Посмотрим, надеюсь, что с ним все в порядке.

Сегодня был действительно особенный день для нас и для болельщиков. Играть гораздо легче, когда видишь поддержку трибун и чувствуешь их энергию. Без них было бы значительно сложнее. Большое спасибо болельщикам!»