Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ян ЮРЧЕЦ: «Мы пытались гнуть свою линию»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 18:38 | Обновлено 20 апреля 2026, 18:39
ФК Кривбасс. Ян Юрчец

Защитник «Кривбасса» Ян Юрчец прокомментировал победу в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (3:0):

«У нас был определенный план, как правильно подойти к этой игре. После того, как соперник забил в свои ворота, мы старались играть в свой футбол и в итоге забили второй гол. В раздевалке мы обсуждали, что нужно улучшить. С этим мы и вышли на второй тайм, и впоследствии забили третий мяч. Я очень рад, что мне удалось отличиться, впервые за команду, но самое главное – что мы довели матч до победы и взяли три очка.

У нас были определенные сложные моменты в первом тайме. Нужно было делать простые вещи, как мы это всегда делаем на тренировках и в предыдущих матчах: быстрее атаковать, находить свободное пространство для атак, быть более опасными и стараться забивать больше. И да, в итоге нам это удалось.

Араухо – очень важный для нас игрок, и я надеюсь, что с ним все будет хорошо. Я не разговаривал с ним после матча, но когда травма связана с головой, лучше перестраховаться. Возможно, именно поэтому тренерский штаб решил его заменить. Посмотрим, надеюсь, что с ним все в порядке.

Сегодня был действительно особенный день для нас и для болельщиков. Играть гораздо легче, когда видишь поддержку трибун и чувствуешь их энергию. Без них было бы значительно сложнее. Большое спасибо болельщикам!»

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух Ян Юрчец
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем